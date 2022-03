Si presenta in Questura per chiedere asilo, ma scoprono che ha 4 alias ed è ricercato per rapina: somalo arrestato (Di mercoledì 2 marzo 2022) ANCONA - Si presenta in Questura per chiedere asilo, ma scoprono che ha 4 alias ed è sotto processo per rapina : somalo arrestato. È accaduto eri pomeriggio, quando un cittadino somalo del 1985 si è ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 2 marzo 2022) ANCONA - Siinper, mache ha 4ed è sotto processo per. È accaduto eri pomeriggio, quando un cittadinodel 1985 si è ...

Advertising

vivereancona : Si presenta alla Questura di Ancona per richiedere asilo, ma è ricercato per una rapina a Como… - viveremarche : Si presenta alla Questura di Ancona per richiedere asilo, ma è ricercato per una rapina a Como… - viveremarche : Ancona: Si presenta alla Questura di Ancona per richiedere Asilo, ma è ricercato per una rapina a Como… - vivereancona : Si presenta alla Questura di Ancona per richiedere Asilo, ma è ricercato per una rapina a Como… - TheBallRound : @CanditiPodcast Podcast preferito dopo 5 minuti per due motivi: Piccinini/Controcampo vibes quando @marcomaioli1 pr… -