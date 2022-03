Senza Valentino Rossi guarderemo ancora la MotoGp? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Adesso Senza Valentino cosa accade? Il rebus della MotoGp Corriere della sera, pagina 53, di Giorgio Terruzzi. È stato un lunghissimo addio. Ma adesso tocca davvero fare Senza di lui. Il primo Mondiale in mancanza di Valentino Rossi, dopo 26 anni di gare, trionfi, goliardate, polemiche, pieghe e sfide memorabili, firmate «46», comincia domenica in Qatar. Non si tratta di un addio totale: Luca Marini e Marco Bezzecchi, fratello e allievo di Rossi, rappresentano la continuità, sono i piloti del team che Valentino ha allestito per il debutto in MotoGp. Ma, insomma, quei gesti da pista tipici e suoi che ci hanno accompagnati per un quarto di secolo, mancheranno agli appassionati quanto il motomondiale mancherà a lui, preso dall’imminente ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 2 marzo 2022) Adessocosa accade? Il rebus dellaCorriere della sera, pagina 53, di Giorgio Terruzzi. È stato un lunghissimo addio. Ma adesso tocca davvero faredi lui. Il primo Mondiale in mancanza di, dopo 26 anni di gare, trionfi, goliardate, polemiche, pieghe e sfide memorabili, firmate «46», comincia domenica in Qatar. Non si tratta di un addio totale: Luca Marini e Marco Bezzecchi, fratello e allievo di, rappresentano la continuità, sono i piloti del team cheha allestito per il debutto in. Ma, insomma, quei gesti da pista tipici e suoi che ci hanno accompagnati per un quarto di secolo, mancheranno agli appassionati quanto il motomondiale mancherà a lui, preso dall’imminente ...

Advertising

Wazza_CN : @NariceDe @acmattiam Beh ragazzi, senza polemica eh, ma voi siete letteralmente impazziti per un selfie scudetto, o… - corkskangaroo : il giornalismo sportivo italiano sopravvivrà senza Valentino Rossi? - prodNGKK : Motogp senza Valentino Rossi rip amico E MO SE MAGNA - TuttoQuaNews : RT @Corriere: La MotoGp parte domenica in Qatar: sopravviverà senza Valentino Rossi? - Corriere : La MotoGp parte domenica in Qatar: sopravviverà senza Valentino Rossi? -