Sentimento antirusso in Italia? Il caso portato alla luce da Paolo Nori (Di mercoledì 2 marzo 2022) Retromarcia, sull'onda della rabbia esplosa sui social, dell'Università Milano-Bicocca per il caso Paolo Nori. Il corso su Fëdor Dostoevskij dello scrittore si farà e l'ateneo non lo rimanderà "per evitare polemiche" a causa della guerra in Ucraina. "Non solo oggi essere un russo vivo è una colpa, ma anche esserlo morto – ha detto Nori – proprio Dostoevskij, poi, che fu condannato a morte per aver letto una cosa proibita". In un video su Instagram Paolo Nori aveva stigmatizzato come "censura" l'atteggiamento dei vertici dell'Università nei suoi confronti. Il professore ha reso noto, infatti, che dall'ateneo milanese gli è arrivata una mail dai toni pacati ma dal contenuto surreale. In cui si spiegava che "per evitare polemiche in un momento di forte tensione" come questo della guerra ...

