Sci di fondo, Coppa del Mondo Drammen 2022. Grazie alle tante assenze Federico Pellegrino sfaterà il tabù del podio? (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Coppa del Mondo di sci di fondo lascia la Finlandia e si sposta in Norvegia, dove sarà di scena nei prossimi giorni. Si comincia già giovedì a Drammen, dove come di consueto andrà in scena una sprint cittadina. Questo comune di 100.000 abitanti, situato a una quarantina di chilometri dalla capitale Oslo, entrò nel calendario del massimo circuito nel 2003. Da allora l'iconica sprint disputata attraverso il parco e le vie del centro città è diventata un appuntamento fisso. Fanno eccezione il 2009 (per motivi logistici si gareggiò a Trondheim), il 2020 (la mancanza di neve obbligò gli organizzatori a trasferire l'evento sulle vicine piste di Konnerud) e il 2021 (nessuna gara di livello internazionale disputata in Norvegia in nessuno sport invernale a causa delle restrittive politiche in tema di quarantena per entrare ...

