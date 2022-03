Sci alpino, Ryan Cochran-Siegle chiude al comando la prima prova della discesa di Kvitfjell, Casse 16°, Paris 20° (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ryan Cochran-Siegle ha chiuso con il miglior tempo la prima prova della discesa di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Sulla pista denominata “Olympiabakken” lo statunitense ha fatto registrare il tempo di 1:45.68 superando per 20 centesimi il padrone di casa numero uno, Aleksander Aamodt Kilde, mentre il terzo tempo lo ha piazzato lo sloveno Bostjan Kline a 32 centesimi. Quarti a pari merito i due svizzeri Beat Feuz e Niels Hintermann a 61 centesimi, quindi sesto l’austriaco Daniel Hemetsberger a 71. Settimo il canadese Cameron Alexander a 75 centesimi, ottavo l’austriaco Matthias Mayer s 85, quindi nono lo svizzero Ralph Weber a 92, e decimo il francese Johan Clarey a 96. Per trovare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022)ha chiuso con il miglior tempo ladi(Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2021-2022. Sulla pista denominata “Olympiabakken” lo statunitense ha fatto registrare il tempo di 1:45.68 superando per 20 centesimi il padrone di casa numero uno, Aleksander Aamodt Kilde, mentre il terzo tempo lo ha piazzato lo sloveno Bostjan Kline a 32 centesimi. Quarti a pari merito i due svizzeri Beat Feuz e Niels Hintermann a 61 centesimi, quindi sesto l’austriaco Daniel Hemetsberger a 71. Settimo il canadese Cameron Alexander a 75 centesimi, ottavo l’austriaco Matthias Mayer s 85, quindi nono lo svizzero Ralph Weber a 92, e decimo il francese Johan Clarey a 96. Per trovare ...

