Sci alpino | le convocate azzurre per la trasferta di Lenzerheide Non ci sarà Sofia Goggia

(Di mercoledì 2 marzo 2022) La Coppa del Mondo femminile 2021-2022 si trasferisce in quel di(Svizzera) per un gigante e un superG, ma lo farà senza. Il direttore tecnico della nazionale azzurra Gianluca Rulfi infatti ha convocato Nadia e Nicol Delago, Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Roberta Midali e la debuttante sul massimo circuito Asja Zenere. Come detto, quindi, non vedremo al cancelletto di partenza della pista elvetica, ancora in fase di recupero dopo la caduta del 23 gennaio scorso a Cortina, che ha preferito concentrarsi in direzione delle finali di Courchevel in programma da mercoledì 16 marzo, dove proverà a difendere i 75 punti di vantaggio sulla svizzera Corinne Suter nella Coppa di discesa. La tappa di ...