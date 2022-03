Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Kvitfjell. L’azzurro cerca il poker di vittorie (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo un’altra Olimpiade chiusa senza medaglie e con prestazioni deludenti, Dominik Paris si ributta nella Coppa del Mondo e sarà impegnato in una tre giorni sulle nevi norvegesi di Kvitfjell. L’altoatesino proverà a riaprire i giochi per quanto riguarda la classifica di discesa, sfruttando le due gare in programma venerdì e sabato. Una missione complicata visto che L’azzurro è al quinto posto ed il distacco da Aleksander Aamodt Kilde è di 89 punti. Kvitfjell, però, è una località tra le più amate da Paris, avendoci vinto già per tre volte in passato. Il primo successo risale al 12 Marzo 2016 quando Dominik riuscì ad imporsi in discesa libera davanti al francese Valentin Giraud Moine e all’americano Steve Nyman. Sci alpino, Coppa del Mondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo un’altra Olimpiade chiusa senza medaglie e con prestazioni deludenti,si ributta nella Coppa del Mondo e sarà impegnato in una tre giorni sulle nevi norvegesi di. L’altoatesino proverà a riaprire i giochi per quanto riguarda la classifica di discesa, sfruttando le due gare in programma venerdì e sabato. Una missione complicata visto cheè al quinto posto ed il distacco da Aleksander Aamodt Kilde è di 89 punti., però, è una località tra le più amate da, avendoci vinto già per tre volte in passato. Il primo successo risale al 12 Marzo 2016 quandoriuscì ad imporsi in discesa libera davanti al francese Valentin Giraud Moine e all’americano Steve Nyman. Sci, Coppa del Mondo ...

