Sci alpino, Goggia salta le gare di Lenzerheide di Coppa del mondo: obiettivo finali (Di mercoledì 2 marzo 2022) La vice campionessa olimpica di discesa ha deciso di concentrare le residue energie per la discesa delle finali di Courchevel in programma mercoledì 16 marzo.

