Scambio Rugani-Zaniolo: contatti tra Juventus e Roma, ecco l’offerta (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Juventus il prossimo anno potrebbe dover rinunciare a Rugani; il centrale, infatti, piace alla Roma. Occhio ad un clamoroso Scambio. Possibile Scambio di mercato tra Roma e Juventus nel corso della prossima sessione di mercato; i giallorossi, infatti, sembrano interessati a Rugani. Il giocatore che il club capitolino potrebbe proporre non è Zaniolo. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando. LaPresseUn mercato, quello estivo, in cui continuare la rivoluzione (sia in entrata che in uscita) per dare ad Allegri una rosa che possa tornare a competere a grandi livelli, sempre che in questo finale di stagione non venga scritta una delle pagine più belle della storia recente della Juventus. Per quanto riguarda le cessioni, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lail prossimo anno potrebbe dover rinunciare a; il centrale, infatti, piace alla. Occhio ad un clamoroso. Possibiledi mercato tranel corso della prossima sessione di mercato; i giallorossi, infatti, sembrano interessati a. Il giocatore che il club capitolino potrebbe proporre non è. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando. LaPresseUn mercato, quello estivo, in cui continuare la rivoluzione (sia in entrata che in uscita) per dare ad Allegri una rosa che possa tornare a competere a grandi livelli, sempre che in questo finale di stagione non venga scritta una delle pagine più belle della storia recente della. Per quanto riguarda le cessioni, ...

Ultime Notizie dalla rete : Scambio Rugani Inter: spunta il nome di Joao Felix per l'attacco, Milan e Juventus su Berardi ...i 60 e i 70 milioni di euro e non è da escludere che le due società possano intavolare uno scambio ... mentre adesso sul piatto potrebbero finire altre pedine, su tutti Luca Pellegrini e Daniele Rugani, ...

Scontento a metà, ma non dimentichiamo le assenze! ...ed andasse definitivamente in picchiata (come sta accadendo d'altronde) ed il mancato scambio con ... ed infine anche quella di Rugani, che comunque un minimo di apporto difensivo in piu di Sandro ...

