Samurai insieme agli ucraini: 70 volontari giapponesi hanno chiesto di unirsi alla resistenza di Kiev (Di mercoledì 2 marzo 2022) Settanta volontari giapponesi, inclusi 50 ex membri delle Forze di autodifesa del Giappone e due veterani della Legione straniera francese, hanno fatto richiesta per andare a combattere con le forze ucraine. Lo riporta il giornale ‘nipponico Mainichi Shimbun‘, citando un’organizzazione a Tokyo; mentre un portavoce dell’ambasciata ucraina in Giappone ha dichiarato di aver ricevuto chiamate da persone che “vogliono combattere per l’Ucraina”. Il Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni dell’Ucraina lo annuncia su Facebook. “Samurai insieme agli ucraini”, scrive il Centro ricordando l’appello del presidente Zelensky per formare una “legione internazionale” da opporre ai russi. Dal canto suo il governo giapponese ha invitato i suoi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Settanta, inclusi 50 ex membri delle Forze di autodifesa del Giappone e due veterani della Legione straniera francese,fatto richiesta per andare a combattere con le forze ucraine. Lo riporta il giornale ‘nipponico Mainichi Shimbun‘, citando un’organizzazione a Tokyo; mentre un portavoce dell’ambasciata ucraina in Giappone ha dichiarato di aver ricevuto chiamate da persone che “vogliono combattere per l’Ucraina”. Il Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni dell’Ucraina lo annuncia su Facebook. “”, scrive il Centro ricordando l’appello del presidente Zelensky per formare una “legione internazionale” da opporre ai russi. Dal canto suo il governo giapponese ha invitato i suoi ...

