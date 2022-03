Salvini - Putin, ecco il patto che la Lega siglò con 'Russia Unita', il partito dello Zar (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel 6 marzo del 2017 Matteo Salvini ha dato notizia su Facebook di uno "storico accordo questa mattina a Mosca fra Lega e Russia Unita di Putin, rappresentato dal responsabile esteri, Sergey ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel 6 marzo del 2017 Matteoha dato notizia su Facebook di uno "storico accordo questa mattina a Mosca fradi, rappresentato dal responsabile esteri, Sergey ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Roberto Saviano: 'L'anima autoritaria della destra italiana nasce dal patto Berlusconi-Putin. Anche l'as… - eziomauro : Il giallo dell'accordo fra la Lega di Salvini e il partito di Putin - fattoquotidiano : Il sì alle armi ha un prezzo che non si può nascondere. Lo raccontano le facce buie di certi 5Stelle, le urla come… - i_dellac : RT @GerosaLorenzo: C’è stato un momento non molto lontano in cui l’Italia è stata governata da una maggioranza filorussa asservita a #Putin… - jkyoox : RT @OGiannino: Nella follia di chi giustifica Putin, si spiega molto+chi lo fa da destra razzista e sovranista come Salvini&co, che da sini… -