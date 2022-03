Salvini: “Legami con la Russia? Il New York Times ha scritto sciocchezze. Non dipendo da nessuno, mai preso dollari, rubli o yen” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Mi spiace che il New York Times abbia sciocchezze da scrivere e tempo da perdere. Non dipendo da nessuno, quello che faccio io nel bene e nel male le decido io. Non ho mai preso dollari, rubli, yen. Tutti hanno avuto contatti con la Russia, mi sembra ragionevole e non ho mai pensato che lo facessero per interessi personali. Se il New York Times vuole mi può intervistare ma parliamo di pace non di cose inesistenti”. Si è difeso così il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo una domanda, in conferenza stampa, sull’articolo del New York Times in cui si parla dei politici sostenitori di Putin. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Mi spiace che il Newabbiada scrivere e tempo da perdere. Nonda, quello che faccio io nel bene e nel male le decido io. Non ho mai, yen. Tutti hanno avuto contatti con la, mi sembra ragionevole e non ho mai pensato che lo facessero per interessi personali. Se il Newvuole mi può intervistare ma parliamo di pace non di cose inesistenti”. Si è difeso così il leader della Lega, Matteo, dopo una domanda, in conferenza stampa, sull’articolo del Newin cui si parla dei politici sostenitori di Putin. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

