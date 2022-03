Salvini il putiniano falso pacifista non può negare la realtà | ' Putin è quello che ha aggredito'

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tutto pur di non dire chiaramente che appoggiando in tutti questi anni la Russia disi è assunto gravissime responsabilità politiche. 'In questo momento c'è qualcuno che invade e qualcuno che è ...

Advertising

Mintauros1 : RT @erretti42: Oplà SALVINI Putiniano che tenta il brand washing pacifista - NFratoianni : RT @globalistIT: Come vincere l'oro ai Mondiali di faccia da bronzo - maespo69 : RT @globalistIT: - globalistIT : - ronzidante : RT @erretti42: Oplà SALVINI Putiniano che tenta il brand washing pacifista -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini putiniano

Detto dache in questi anni ha sempre tuonato con il mondo del volontariato e delle Ong ed era il punto di riferimento di settori della chiesa anti - Bergoglio verrebbe da ridere. Conoscendo ...... sanzioni alla Russia Congelati i beni degli oligarchi vicini al presidente Putinè l'ultimod'Italia? I mezzi di comunicazione ridondano di assalti contro Matteo, accusato ...Così Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per presentare il sondaggio del professor Enzo Risso sul conflitto Russia-Ucraina. “E’ il caso di dirlo, per dire basta alle ...La Lega si affretta a far sapere che non ha rinnovato la storica collaborazione col partito putiniano. Parte la damnatio memoriae in salsa .... Che fu, appunto: oggi quei tempi sembrano tanto lontani ...