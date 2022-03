Salute mentale, bonus da 600 euro per andare dallo psicologo: come averlo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il bonus da 600 euro per andare dallo psicologo è previsto tra gli aiuti del decreto Milleproroghe 2022. Il bonus psicologico per andare dallo psicologo è stato previsto dal Governo per supportare le tantissime persone che hanno avuto danni alla Salute mentale a seguito della pandemia Covid. Il nuovo articolo 1-quater del Decreto Legge numero 228 prevede (comma 1) al fine di potenziare nell’anno corrente i servizi di Salute mentale a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età (e di migliorarne la sicurezza e la qualità anche in considerazione dell’emergenza COVID-19), che le Regioni e le Province autonome adottino entro il 31 maggio 2022 un programma di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilda 600perè previsto tra gli aiuti del decreto Milleproroghe 2022. Ilpsicologico perè stato previsto dal Governo per supportare le tantissime persone che hanno avuto danni allaa seguito della pandemia Covid. Il nuovo articolo 1-quater del Decreto Legge numero 228 prevede (comma 1) al fine di potenziare nell’anno corrente i servizi dia beneficio della popolazione di tutte le fasce di età (e di migliorarne la sicurezza e la qualità anche in considerazione dell’emergenza COVID-19), che le Regioni e le Province autonome adottino entro il 31 maggio 2022 un programma di ...

