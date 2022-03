“Salto la puntata di giovedì”: sangue e lacrime al GF Vip 6, panico tra i coinquilini – VIDEO (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il GF Vip 6 va nel panico. sangue e lacrime allertano i coinquilini che non si spiegano come sia successo tutto. Il VIDEO rende tutto più chiaro. Gli inconvenienti sono sempre dietro l’angolo. Come in un’imboscata sono lì che ti attendono e ti assaltano quando meno te lo aspetti. Per conferma chiedere a Miriana Trevisan L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il GF Vip 6 va nelallertano iche non si spiegano come sia successo tutto. Ilrende tutto più chiaro. Gli inconvenienti sono sempre dietro l’angolo. Come in un’imboscata sono lì che ti attendono e ti assaltano quando meno te lo aspetti. Per conferma chiedere a Miriana Trevisan L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

BlackSongbird__ : ALLORA spoiler #PeakyBlinders6 Prima puntata ho pianto e ho riso come un imbecille, la regia è la migliore che ho… - mattizumbis : RT @cagi_87: Non ho visto la puntata, quindi ho recuperato le due esibizioni di Christian di cui si è parlato Nel pezzo hip hop non è andat… - cagi_87 : Non ho visto la puntata, quindi ho recuperato le due esibizioni di Christian di cui si è parlato Nel pezzo hip hop… - Alessan20380645 : @swtmorningstar Stavano girando il sogno di Ozan della puntata post salto temporale di cinque anni ?? - _lachia__ : RT @vaalentina_____: e comunque la puntata di oggi proprio la follia e il salto nel vento #caroligi #carolapuddu #luigistrangis #Amici21 ht… -