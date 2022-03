Sabrina Ferilli torna alla fiction Rai dopo 10 anni. Sarà «Gloria» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sabrina Ferilli Non solo l’intrattenimento e i talent show, generi che “contamina” con la propria spontaneità. Sabrina Ferilli ora torna anche alla serialità televisiva, abbracciando un progetto per Rai fiction che la riporterà sul servizio pubblico come attrice protagonista. La showgirl e interprete romana Sarà infatti al centro di un nuovo dramedy al femminile approvato da Viale Mazzini e prossimo alla realizzazione. Nella nuova pellicola per la tv – intitolata Gloria – Ferilli vestirà i panni di una attrice. Stando alle poche anticipazioni sinora disponibili – del resto il progetto ha ottenuto il via libera ma è in fase di lavorazione – Sabrina interpreterà una ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 2 marzo 2022)Non solo l’intrattenimento e i talent show, generi che “contamina” con la propria spontaneità.oraancheserialità televisiva, abbracciando un progetto per Raiche la riporterà sul servizio pubblico come attrice protagonista. La showgirl e interprete romanainfatti al centro di un nuovo dramedy al femminile approvato da Viale Mazzini e prossimorealizzazione. Nella nuova pellicola per la tv – intitolatavestirà i pdi una attrice. Stando alle poche anticipazioni sinora disponibili – del resto il progetto ha ottenuto il via libera ma è in fase di lavorazione –interpreterà una ...

deferilli991 : RT @bethesunsh1ne: Maria bellissima e molto figa ho 2 richieste: •fai muovere il culo alla produzione per farci vedere Carola con la Celent… - heavenspace_ : RT @bethesunsh1ne: Maria bellissima e molto figa ho 2 richieste: •fai muovere il culo alla produzione per farci vedere Carola con la Celent… - bethesunsh1ne : Maria bellissima e molto figa ho 2 richieste: •fai muovere il culo alla produzione per farci vedere Carola con la C… - NZeccato : Mara Venier: «Sono molto grata a Maria De Filippi. Sogno un programma con lei e Sabrina Ferilli» #MaraVenier… - MrsAleLoRusso : @sextingstamos I collo alto, questo biondo miele, il beige, il dorato. Richiede impegno però, io faccio parte dell… -