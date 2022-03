Russia-Ucraina | le femministe russe lanciano un appello | “Unitevi alla nostra resistenza”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 2 marzo 2022) In aperto contrasto a Putin, leunal mondo per chiedere la fine della guerra in. “Come cittadine, condanniamo questa guerra. Guerra significa violenza, povertà, sfollamenti forzati, vite spezzate, insicurezza e mancanza di futuro“, scrivono. “Tutto ciò è inconciliabile con i valori e gli obiettivi essenziali del movimento femminista. La guerra intensifica la disuguaglianza di genere e mette un freno per molti anni alle conquiste per i diritti umani. La guerra porta con sé non solo la violenza delle bombe e dei proiettili, ma anche la violenza sessuale: come dimostra la storia, durante la guerra il rischio di essere violentata aumenta di molto per qualsiasi donna. Per questi e molti altri motivi”, ...