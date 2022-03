Russia-Ucraina - Dalle big dellauto le prime donazioni: si muovono Ford e VW (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il mondo dell'auto inizia a mettere in campo iniziative a favore dell'Ucraina, invasa dalla Russia, e della sua popolazione. Le prime Case a farsi pubblicamente avanti sono la Ford e la Volkswagen, ma è probabile che anche altri costruttori abbiano iniziato a raccogliere risorse o beni di prima necessità, pur mantenendo il massimo riserbo data la delicatezza della situazione. Le donazioni. La prima a uscire allo scoperto è stata la Volkswagen, anche se a rivelare la sua iniziativa a favore dell'Ucraina è stato Peter Ruhenstroth-Bauer, responsabile del braccio tedesco dello UN Refugee Aid, il fondo per la raccolta di aiuti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). Il costruttore di Wolfsburg, già da tempo partner dell'organizzazione umanitaria, ha donato 1 ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il mondo dell'auto inizia a mettere in campo iniziative a favore dell', invasa dalla, e della sua popolazione. LeCase a farsi pubblicamente avanti sono lae la Volkswagen, ma è probabile che anche altri costruttori abbiano iniziato a raccogliere risorse o beni di prima necessità, pur mantenendo il massimo riserbo data la delicatezza della situazione. Le. La prima a uscire allo scoperto è stata la Volkswagen, anche se a rivelare la sua iniziativa a favore dell'è stato Peter Ruhenstroth-Bauer, responsabile del braccio tedesco dello UN Refugee Aid, il fondo per la raccolta di aiuti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). Il costruttore di Wolfsburg, già da tempo partner dell'organizzazione umanitaria, ha donato 1 ...

