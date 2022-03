Russia-Ucraina: anche gli Usa chiudono lo spazio aereo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella notte italiana tra l’1 e il 2 Marzo il Presidente Usa Joe Biden ha tenuto, di fronte a tutti i membri del Congresso, il discorso sullo stato dell’Unione. Le parole del leader della Casa Bianca, che indossava una cravatta con i colori della bandiera Ucraina, sono state più volte interrotte da fragorosi applausi. In particolare quando ha ribadito che gli Usa non manderanno i propri soldati a combattere in Ucraina ma saranno pronti a difendere “ogni centimetro dei territori Nato” qualora Putin volesse allargare l’offensiva, e quando ha annunciato – nel solco di misure analoghe già adottate in Europa – la chiusura dello spazio aereo americano ai velivoli russi. Poi Biden plaude alla resistenza del popolo ucraino: “Sei giorni fa Vladimir Putin pensava di scuotere le fondamenta di un mondo libero e di poterlo ... Leggi su zon (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella notte italiana tra l’1 e il 2 Marzo il Presidente Usa Joe Biden ha tenuto, di fronte a tutti i membri del Congresso, il discorso sullo stato dell’Unione. Le parole del leader della Casa Bianca, che indossava una cravatta con i colori della bandiera, sono state più volte interrotte da fragorosi applausi. In particolare quando ha ribadito che gli Usa non manderanno i propri soldati a combattere inma saranno pronti a difendere “ogni centimetro dei territori Nato” qualora Putin volesse allargare l’offensiva, e quando ha annunciato – nel solco di misure analoghe già adottate in Europa – la chiusura delloamericano ai velivoli russi. Poi Biden plaude alla resistenza del popolo ucraino: “Sei giorni fa Vladimir Putin pensava di scuotere le fondamenta di un mondo libero e di poterlo ...

