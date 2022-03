Russia esclusa anche nei videogiochi: EA Sports cancella nazionale e club da Fifa 22 (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Russia viene esclusa anche nei videogiochi. In particolare, la nazionale russa e i club presenti in Fifa 22, il popolare videogame di EA Sports, sono stati cancellati e non potranno essere usati in nessuna versione del gioco, anche in quelle acquistate e usate sul territorio russo. Non saranno più selezionabili, dunque, Cska Mosca, Spartak Mosca e Lokomotiv Mosca: “EA Sports, in solidarietà col popolo ucraino e come molte voci in tutto il mondo, invoca la pace e che si ponga fine all’invasione dell’Ucraina. In linea con i nostri partners Fifa e UEFA, EA Sports ha iniziato il processo di rimozione della nazionale russa e di tutti i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lavienenei. In particolare, larussa e ipresenti in22, il popolare videogame di EA, sono statiti e non potranno essere usati in nessuna versione del gioco,in quelle acquistate e usate sul territorio russo. Non saranno più selezionabili, dunque, Cska Mosca, Spartak Mosca e Lokomotiv Mosca: “EA, in solidarietà col popolo ucraino e come molte voci in tutto il mondo, invoca la pace e che si ponga fine all’invasione dell’Ucraina. In linea con i nostri partnerse UEFA, EAha iniziato il processo di rimozione dellarussa e di tutti i ...

Advertising

SkyTG24 : Il calcio mette al bando la #Russia. Con una decisione congiunta, Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte l… - Eurosport_IT : ?? La nazionale di calcio russa è ufficialmente esclusa dagli spareggi per accedere ai Mondiali di Qatar 2022 e da… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia è stata bandita dal partecipare all'Eurovision Song Contest, la competizione canora a livello e… - solounastella : RT @fdragoni: La #Cina non applica sanzioni alle banche della #Russia e l'industria americana fa pressione su #Biden affinché non sanzioni… - AndreaZanitta82 : RT @fdragoni: La #Cina non applica sanzioni alle banche della #Russia e l'industria americana fa pressione su #Biden affinché non sanzioni… -