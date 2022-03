Ruby ter, il consulente della difesa: “Berlusconi ha regalato in 11 anni oltre 18 milioni di euro: 4,1 alle Olgettine” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da tempo la difesa di Silvio Berlusconi parla del processo Ruby ter come un “processo alla generosità” del leader di Forza Italia, oggi in aula ha testimoniato il professore e commercialista Andrea Perini, in qualità di consulente. Tre milioni di euro sono stati versati, per esempio, dall’ex premier nel 2008 all’infermiera che si prese cura della madre dell’ex premier, Rosa Bossi Berlusconi, morta a febbraio di quell’anno. È questa la cifra più alta bonificata ad una persona da uno dei conti del Cavaliere, tra il gennaio 2006 e il dicembre 2016, stando alle analisi effettuate dal consulente. Una consulenza, fatta di tabelle e grafici illustrati in aula, per mostrare, come spiegato dal consulente che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da tempo ladi Silvioparla del processoter come un “processo alla generosità” del leader di Forza Italia, oggi in aula ha testimoniato il professore e commercialista Andrea Perini, in qualità di. Tredisono stati versati, per esempio, dall’ex premier nel 2008 all’infermiera che si prese curamadre dell’ex premier, Rosa Bossi, morta a febbraio di quell’anno. È questa la cifra più alta bonificata ad una persona da uno dei conti del Cavaliere, tra il gennaio 2006 e il dicembre 2016, standoanalisi effettuate dal. Una consulenza, fatta di tabelle e grafici illustrati in aula, per mostrare, come spiegato dalche ha ...

Advertising

repubblica : Ruby Ter, la cantante Cristina Ravot: 'Silvio Berlusconi mi regalò una casa da 1,7 milioni e mi faceva bonifici ogn… - fattoquotidiano : B. 2 volte ko. Negata la revisione del processo Mediaset: “Nessuna nuova prova” La Ravot al Ruby ter: “Mi donò una… - fattoquotidiano : Ruby Ter, la difesa chiama a deporre la cantante Cristina Ravot: “Berlusconi acquistò per me una casa da 1,7 milion… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Ruby ter, il consulente della difesa: “Berlusconi ha regalato in 11 anni oltre 18 milioni di euro: 4,1 alle Olgettine”… - fattoquotidiano : Ruby ter, il consulente della difesa: “Berlusconi ha regalato in 11 anni oltre 18 milioni di euro: 4,1 alle Olgetti… -