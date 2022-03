Rosalinda Cannavò stupisce i fan con una frecciatina: ecco le sue parole (Di mercoledì 2 marzo 2022) La cantante e attrice Rosalinda Cannavò stupisce i fan postando un’ironica frecciatina sui social: ecco le sue parole La cantante e attrice Rosalinda Cannavò sta vivendo un periodo magico. Da qualche giorno è uscito il suo primo inedito “Sempre avanti”. In breve tempo ha scalato le classifiche e la sua voce sta circolando rapidamente anche in radio. Ieri pomeriggio Rosalinda tra un impegno e l’altro ha svelato una nuova sorpresa dedicata ai suoi fan. Dal 21 marzo è in arrivo il suo primo CD che contiene la traccia cantata da lei e l’altra in formato karaoke. Ogni fan che acquisterà il disco avrà modo di cantare e divertirsi sulla base di “Sempre avanti”. Inoltre all’interno troveranno il testo della canzone ed infine una cartolina ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) La cantante e attricei fan postando un’ironicasui social:le sueLa cantante e attricesta vivendo un periodo magico. Da qualche giorno è uscito il suo primo inedito “Sempre avanti”. In breve tempo ha scalato le classifiche e la sua voce sta circolando rapidamente anche in radio. Ieri pomeriggiotra un impegno e l’altro ha svelato una nuova sorpresa dedicata ai suoi fan. Dal 21 marzo è in arrivo il suo primo CD che contiene la traccia cantata da lei e l’altra in formato karaoke. Ogni fan che acquisterà il disco avrà modo di cantare e divertirsi sulla base di “Sempre avanti”. Inoltre all’interno troveranno il testo della canzone ed infine una cartolina ...

Advertising

361_magazine : - tachiflueoki : 'Come farmi venire fame in ufficio' tutorial by Rosalinda Cannavò e i post sui dolci ???? #zengavo #rosalinda - LuciaJuliano2 : @RadioItalia cortesemente e possibile sentire 'SEMPRE AVANTI' di Risalinda Cannavó? @rosalinda_news @14Cannavo @ - LuciaJuliano2 : @RadioSubasio per favore voglio ascoltate 'SEMPRE AVANTI' di Rosalinda Cannavo grazie @rosalinda_news @14Cannavo - rosalindaamazi1 : RT @rosalinda_news: ''Sempre avanti' è il brano di Rosalinda Cannavò' ?? #rosalinda @14Cannavo -