Roman Abramovich, ufficiale: vende il Chelsea. "Cosa farò coi soldi": un cupo sospetto sull'oligarca (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roman Abramovich venderà il Chelsea e donerà "i proventi alle vittime della guerra". A dare la notizia lo stesso oligarca russo, promettendo di devolvere il ricavato netto a una fondazione di beneficenza che si occupi di "tutte le vittime della guerra in Ucraina". "Questo - si legge nella nota - include fondi per i bisogni urgenti e immediati delle vittime e per un recupero più a lungo termine". L'imprenditore, a breve non più proprietario della squadra, ha inoltre dichiarato che non chiederà il rimborso dei prestiti di 1,5 miliardi di sterline fatti al club. La decisione di cedere la proprietà - ha ammesso - "è stata una decisione incredibilmente difficile da prendere, e mi addolora separarmi dal Club in questo modo. Tuttavia, credo che questo sia nel migliore interesse del Club". E ancora: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022)rà ile donerà "i proventi alle vittime della guerra". A dare la notizia lo stessorusso, promettendo di devolvere il ricavato netto a una fondazione di beneficenza che si occupi di "tutte le vittime della guerra in Ucraina". "Questo - si legge nella nota - include fondi per i bisogni urgenti e immediati delle vittime e per un recupero più a lungo termine". L'imprenditore, a breve non più proprietario della squadra, ha inoltre dichiarato che non chiederà il rimborso dei prestiti di 1,5 miliardi di sterline fatti al club. La decisione di cedere la proprietà - ha ammesso - "è stata una decisione incredibilmente difficile da prendere, e mi addolora separarmi dal Club in questo modo. Tuttavia, credo che questo sia nel migliore interesse del Club". E ancora: ...

