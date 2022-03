Roma, la sinistra non vuole il Crocifisso nell’aula consiliare del IV Municipio: insorge FdI (Di mercoledì 2 marzo 2022) Al IV Municipio di Roma la sinistra ha bocciato la richiesta di FdI di affiggere nell’aula consiliare il Crocifisso. Ne danno notizia in una nota congiunta gli esponenti di Fdi: Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio; Lavinia Mennuni consigliere capitolino, Gianni Ottaviano dirigente Romano; e i consiglieri nel Municipio IV Matteo Mariani, Luca Scerbo, Giorgio Sperandio e Costanza Onofri. Come può accadere che un simbolo della nostra religione possa dare così fastidio al punto da suscitare ostruzione compatta contro la richiesta dei consilieri di FdI? FdI: Crocifisso vietato al IV Municipio E’ accaduto infatti che “come Fratelli d’Italia, abbiamo presentato proprio oggi in Consiglio del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Al IVdilaha bocciato la richiesta di FdI di affiggereil. Ne danno notizia in una nota congiunta gli esponenti di Fdi: Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio; Lavinia Mennuni consigliere capitolino, Gianni Ottaviano dirigenteno; e i consiglieri nelIV Matteo Mariani, Luca Scerbo, Giorgio Sperandio e Costanza Onofri. Come può accadere che un simbolo della nostra religione possa dare così fastidio al punto da suscitare ostruzione compatta contro la richiesta dei consilieri di FdI? FdI:vietato al IVE’ accaduto infatti che “come Fratelli d’Italia, abbiamo presentato proprio oggi in Consiglio del ...

