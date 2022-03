Roma, disastro metro e nuove promesse: ”Faremo manutenzioni, ma ci vorranno 5 anni. Colpa amministrazione precedente” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma. E’ ormai diventato un incubo prendere la metro la mattina nella Capitale. Anzi, in realtà, qualsiasi tipologia di trasporto pubblico. Una vecchia verità a cui gran parte dei pendolari si erano abituati. Ma negli ultimi giorni c’è stato un netto peggioramento che ha risvegliato i cittadini dal torpore e dalla rassegnazione. I treni sotterranei, le linee metropolitane, quelli su cui i lavoratori fanno maggior affidamento nelle prime ore del mattino per recarsi ai luoghi di travaglio, stanno proprio in questi giorni danno il peggio di sé. Paradigmatico è il caos generatosi nella mattinata di ieri: prima il blackout, poi la mancanza di convogli, le navette sostitutive e la circolazione in ritardo anche sull’altra tratta, quella della metro B. Insomma, il lavoro e le sue problematiche sono l’ultimo dei problemi per i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022). E’ ormai diventato un incubo prendere lala mattina nella Capitale. Anzi, in realtà, qualsiasi tipologia di trasporto pubblico. Una vecchia verità a cui gran parte dei pendolari si erano abituati. Ma negli ultimi giorni c’è stato un netto peggioramento che ha risvegliato i cittadini dal torpore e dalla rassegnazione. I treni sotterranei, le lineepolitane, quelli su cui i lavoratori fanno maggior affidamento nelle prime ore del mattino per recarsi ai luoghi di travaglio, stanno proprio in questi giorni danno il peggio di sé. Paradigmatico è il caos generatosi nella mattinata di ieri: prima il blackout, poi la mancanza di convogli, le navette sostitutive e la circolazione in ritardo anche sull’altra tratta, quella dellaB. Insomma, il lavoro e le sue problematiche sono l’ultimo dei problemi per i ...

