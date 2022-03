Roma, 500 motorini in fiamme nel deposito giudiziario: erano pronti per la rottamazione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, incendio nel deposito Atac di Tor Sapienza: 30 bus distrutti Roma, 2 marzo 2022 - In cenere 500 motorini. Il rogo intorno alle 1.42 della notte tra martedì e mercoledì 3 marzo in un deposito ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022), incendio nelAtac di Tor Sapienza: 30 bus distrutti, 2 marzo 2022 - In cenere 500. Il rogo intorno alle 1.42 della notte tra martedì e mercoledì 3 marzo in un...

Advertising

yanfry : RT @SLiprino: Devo rientrare a Roma e pagare un affitto di 500€ al mese. Devo far fronte al sostentamento della mia famiglia, aumenti compr… - sulsitodisimone : RT @qnazionale: Roma, 500 motorini in fiamme nel deposito giudiziario: erano pronti per la rottamazione - CorriereUmbria : In fiamme 500 motorini #Roma #incendio - qnazionale : Roma, 500 motorini in fiamme nel deposito giudiziario: erano pronti per la rottamazione - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Roma, incendio in un deposito giudiziario: in fiamme 500 motorini -