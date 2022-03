Risoluzione Onu, ferma condanna per l’invasione della Russia in Ucraina. Guterres: “Il messaggio è forte e chiaro: porre fine alle ostilità, ora” (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Risoluzione di condanna dell’invasione della Russia in Ucraina con 141 voti favorevoli, 5 contrari e 35 astenuti. I Paesi che hanno votato contro sono Russia, BieloRussia, Siria, Eritrea e Corea del Nord. Tra gli astenuti anche la Cina. Risoluzione Onu, Guterres: “Il messaggio è forte e chiaro: porre fine alle ostilità, ora” “L’Assemblea Generale ha parlato. In qualità di Segretario generale, è mio dovere sostenere questa Risoluzione. Il messaggio è forte e chiaro: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato ladidelincon 141 voti favorevoli, 5 contrari e 35 astenuti. I Paesi che hanno votato contro sono, Bielo, Siria, Eritrea e Corea del Nord. Tra gli astenuti anche la Cina.Onu,: “Il, ora” “L’Assemblea Generale ha parlato. In qualità di Segretario generale, è mio dovere sostenere questa. Il: ...

