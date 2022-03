Risoluzione ONU condanna la Russia: cosa significa, quali Stati hanno votato contro e cosa succederà ora (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella serata di oggi l’Assemblea Generale dell’ONU ha votato a favore della Risoluzione contro la Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina. Dei 193 paesi che ne fanno parte, 5 hanno votato contro e 35 si sono astenuti. Le Nazioni Unite con questo provvedimento chiedono alla Russia il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe. cosa comporta la Risoluzione dell’ONU e cosa può succedere ora. ONU approva la Risoluzione di condanna alla Russia: la Cina si astiene L’immotivata invasione della Russia, che ha già prodotto centinaia di migliaia di sfollati e innumerevoli vittime civili, prosegue: i ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella serata di oggi l’Assemblea Generale dell’ONU haa favore dellalaa seguito dell’invasione dell’Ucraina. Dei 193 paesi che ne fanno parte, 5e 35 si sono astenuti. Le Nazioni Unite con questo provvedimento chiedono allail cessate il fuoco e il ritiro delle truppe.comporta ladell’ONU epuò succedere ora. ONU approva ladialla: la Cina si astiene L’immotivata invasione della, che ha già prodotto centinaia di migliaia di sfollati e innumerevoli vittime civili, prosegue: i ...

