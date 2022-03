Riprendono i negoziati, Kiev: «Oggi secondo round». Ucraina ancora sotto le bombe russe: assedio a Mariupol, colpita l’università di Kharkiv (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre Joe Biden dipinge Vladimir Putin come un dittatore nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, le città ucraine vivono un’altra notte di bombardamenti. I militari di Kiev fronteggiano quelli russi in molte città: Mariupol è sotto assedio, Zhytomir è stata vittima del lancio di 16 missili cruise, Kherson sarebbe stata presa dall’esercito russo. Intanto la filiale europea della banca russa Sberbank è in fallimento a causa delle sanzioni. E c’è attesa per il voto dell’Onu sull’invasione. Ma è la città di Kharkiv al centro dell’attenzione: almeno 21 morti nelle ultime 24 ore con un attacco da parte dei paracadutisti russi che ha coinvolto anche l’università nazionale. Dopo un botta e risposta di dichiarazioni, le delegazioni russe e ucraine hanno trovato un accordo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre Joe Biden dipinge Vladimir Putin come un dittatore nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, le città ucraine vivono un’altra notte di bombardamenti. I militari difronteggiano quelli russi in molte città:, Zhytomir è stata vittima del lancio di 16 missili cruise, Kherson sarebbe stata presa dall’esercito russo. Intanto la filiale europea della banca russa Sberbank è in fallimento a causa delle sanzioni. E c’è attesa per il voto dell’Onu sull’invasione. Ma è la città dial centro dell’attenzione: almeno 21 morti nelle ultime 24 ore con un attacco da parte dei paracadutisti russi che ha coinvolto anchenazionale. Dopo un botta e risposta di dichiarazioni, le delegazionie ucraine hanno trovato un accordo ...

