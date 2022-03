Ripartono i negoziati Russia-Ucraina | Mosca | «Possibile un cessate il fuoco» Bombardamenti su Mariupol | «Siamo senz’acqua»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre Joe Biden dipinge Vladimir Putin come un dittatore nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, le città ucraine vivono un’altra notte di. I militari di Kiev fronteggiano quelli russi in molte città:è sotto assedio, Zhytomir è stata vittima del lancio di 16 missili cruise, Kherson sarebbe stata presa dall’esercito russo. Intanto la filiale europea della banca russa Sberbank è in fallimento a causa delle sanzioni. E c’è attesa per il voto dell’Onu sull’invasione. Ma è la città di Kharkiv al centro dell’attenzione: sono almeno 21 i morti provocati dall’attacco dei paracadutisti russi arrivati nella mattinata. Dopo poche ore le bombe hanno ripreso a cadere sulla seconda città dell’, uccidendo altre quattro persone e danneggiando molti edifici tra cui municipio e Palazzo del Lavoro. Dopo un botta e ...