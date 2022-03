Rintracciato ed arrestato albanese già condannato | aveva organizzato tutto per espatriare

(Di mercoledì 2 marzo 2022) ANCONA - Nel corso della serata di martedì ell'ambito dei controlli di frontiera in uscita dal territorio nazionale, nei confronti di passeggeri e mezzi diretti in Albania, personale dipendente ha ...

APPROFONDIMENTI LO SBALLOil commesso spacciatore di 29 anni, la droga nascosta...... gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone hanno- in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone - un 35enne ...ANCONA - Nel corso della serata di martedì ell'ambito dei controlli di frontiera in uscita dal territorio nazionale, nei confronti di passeggeri e mezzi diretti in ...PORDENONE - Rapinò due connazionali armato di coltello: arrestato un cittadino indiano. Nell’ambito delle specifiche attività finalizzate alla ricerca di soggetti ...