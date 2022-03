Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | rinnovata The Blacklist

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 2 marzo 2022)tv. Tutte letv che sono state rinnovate e cancellate.TV: gli aggiornamenti della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo STARZ ha rinnovato Hightown per una terza stagione (in Italia su STARZPLAY). Gli aggiornamenti precedenti Theè stataper una decima stagione. Dopo 2 stagioni Netflix chiude Another Life lo space drama con Katee Sackhoff. FX e Donald Glover hanno annunciato che Atlanta terminerà con la quarta stagione. Intanto è stataDave per una terza. Si farà Fargo 5.Quinta e ultima stagione per The Marvelous Mrs. Maisel. HBO Max ha rinnovato Peacemaker per una seconda stagione. Il gruppo ViacomCBS diventato ...