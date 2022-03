Rihanna | «La maternità è sexy»

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Alla Paris Fashion Week la cantante, incinta del suo primo figlio, ha sfoggiato un look trasparente con cui ha messo in mostra, ancora una volta, il suo pancione. D'altronde lo scopo della sua nuova linea di lingerie è proprio questo: combattere «l'idea che una donna incinta non siae debba nascondersi»

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna maternità

Vanity Fair Italia

... le star in front row guarda le fotonel front row di Gucci in versione gipsy chic Dopo il compleanno lo scorso 20 febbraio e l'annuncio dellagià in stato avanzato,è ...Tutti pazzi per. La regina del pop è atterrata a sorpresa a Milano per partecipare - in qualità di super ... che circa un anno fa aveva fatto cenno al suo forte desiderio di: "Vorrei ...