Rihanna incanta Parigi. La popstar si presenta seminuda alla sfilata di Dior

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna incanta

Velvet Mag

show al Parigi Fashion Week. La popstar americana è arrivata nella capitale francese con un look da brividi.è incinta ed è arrivata con un vestito completamente trasparente. "La maternità è sexy", ha detto mostrando il pancione accompagnato da un completo sexy nero che ha messo in risalto ...Leitutti con un abito monospalla (costosissimo) dalle sfumature di azzurro - - 'IL POPOLO ... già amato da Michelle Obama, Kamala Harris, Adele e. E Harry, in smoking di Ozwald Boateng,...Rihanna show al Parigi Fashion Week. La popstar americana è arrivata nella capitale francese con un look da brividi. Rihanna è incinta ed è arrivata con un vestito ...Rihanna e Serena Williams con Jared Leto sono arrivati dall’America per appludire Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci che in poco più di sette anni ha fatto la rivoluzione copernicana del ...