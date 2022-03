Rihanna a Parigi si presenta in mutande alla sfilata Dior (Di mercoledì 2 marzo 2022) Quando a fine gennaio Rihanna ha annunciato al mondo la sua gravidanza, in una gelida New York, mostrando il pancione nudo, incorniciato da un piumino rosa di Chanel, quel look era stato giudicato troppo audace da molti. Ora possiamo dire che l’outfit confettoso era nulla in confronto a quello che è venuto dopo. Il primo marzo, alla sfilata di Dior, in occasione della Paris Fashion Week, è stato forse raggiunto l’apice. Una gravidanza audace Rihanna mostra il pancione nel cardigan con i lacci di Jean Paul GaultierRihanna aspetta il primo figlio dal compagno, il rapper Asap Rocky. Lei non aveva mai nascosto il suo desiderio di maternità e, adesso che è in dolce attesa, non perde occasione per mostrare le forme che lievitano. Icona del fashion mondiale, la popstar ci ha abituati negli ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Quando a fine gennaioha annunciato al mondo la sua gravidanza, in una gelida New York, mostrando il pancione nudo, incorniciato da un piumino rosa di Chanel, quel look era stato giudicato troppo audace da molti. Ora possiamo dire che l’outfit confettoso era nulla in confronto a quello che è venuto dopo. Il primo marzo,di, in occasione della Paris Fashion Week, è stato forse raggiunto l’apice. Una gravidanza audacemostra il pancione nel cardigan con i lacci di Jean Paul Gaultieraspetta il primo figlio dal compagno, il rapper Asap Rocky. Lei non aveva mai nascosto il suo desiderio di maternità e, adesso che è in dolce attesa, non perde occasione per mostrare le forme che lievitano. Icona del fashion mondiale, la popstar ci ha abituati negli ...

