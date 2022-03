Rihanna a Parigi si presenta in mutande alla sfilata Dior (Di mercoledì 2 marzo 2022) Quando a fine gennaio Rihanna ha annunciato al mondo la sua gravidanza, in una gelida New York, mostrando il pancione nudo, incorniciato da un piumino rosa di Chanel , quel look era stato giudicato ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Quando a fine gennaioha annunciato al mondo la sua gravidanza, in una gelida New York, mostrando il pancione nudo, incorniciato da un piumino rosa di Chanel , quel look era stato giudicato ...

