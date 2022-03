Ricordate Totò Schillaci, da grande campione all’oblio: ecco cosa fa oggi il campione del mondo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Che fine ha fatto Toto Schillaci? L’ex giocatore della Nazionale italiana è stato uno dei campioni di Italia 90 ma attualmente è scomparso dalle scene. ecco svelato che cosa fa oggi. Salvatore Schillaci, più notoriamente conosciuto come Totò Schillaci, è un ex giocatore di calcio di Juventus, Inter e Messina, protagonista della Nazionale italiana ai Mondiali di Italia 90. Nato a Palermo nel 1964, ha appeso le scarpette al chiodo nel 1999. Scopriamo cosa ha fatto dopo il ritiro fino ad oggi. Toto Schillaci (screenshot Instagram)La carriera di Schillaci nel calcio professionistico è iniziata prestissimo tra le fila del Messina calcio. Ancora giovane, Toto Schillaci ... Leggi su kronic (Di mercoledì 2 marzo 2022) Che fine ha fatto Toto? L’ex giocatore della Nazionale italiana è stato uno dei campioni di Italia 90 ma attualmente è scomparso dalle scene.svelato chefa. Salvatore, più notoriamente conosciuto come, è un ex giocatore di calcio di Juventus, Inter e Messina, protagonista della Nazionale italiana ai Mondiali di Italia 90. Nato a Palermo nel 1964, ha appeso le scarpette al chiodo nel 1999. Scopriamoha fatto dopo il ritiro fino ad. Toto(screenshot Instagram)La carriera dinel calcio professionistico è iniziata prestissimo tra le fila del Messina calcio. Ancora giovane, Toto...

Advertising

bimbodibarella : o milanista che cazzo cantiii nella tua mente i ricordi non son tanti ci ricordate il 6-0 ma vi scordate serie b e… - Moreno_F70 : Buffoni, #Putin l'ha già vinta e la #NATO ha abbassato le orecchie. Voi che parlate di democrazia e libertà mi rico… - GattoniAngelica : @Patrizi61522084 @AxiaFel Ma tu guarda questi non sono ancora nella Nato non sono nella UE sono ex “sovietici” e ci… - Audreyhorne77 : Ma vi ricordate quando all'inizio ci svegliavamo e facevamo il toto scommesse sul caffelatte sì, caffelatte no da parte di Jess? #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Totò Appello 'Ndrangheta stragista, lo squarcio su Gladio nelle informative Dia ... attualmente al 41 bis e fedelissimo di Totò Riina , e Rocco Santo Filippone , legato alla potente ... Nel corso dell'esame sono state ricordate altre vicende: la presenza di ufficiali dei servizi, come ...

Non solo sport. Vladimir ( Putin) Vladirimovic, ma che fai? E' proprio questa la Grande Madre Russia? ... una terza, magari usando qualche invisibile glinker ipersonico nucleare per cancellare dalla faccia della terra generazioni di degenerati ? Che dicevano i vecchi? O giovani, ricordate, che ...

Ricordate Totò Schillaci, da grande campione all’oblio: ecco cosa fa oggi il campione del mondo Kronic ... attualmente al 41 bis e fedelissimo diRiina , e Rocco Santo Filippone , legato alla potente ... Nel corso dell'esame sono statealtre vicende: la presenza di ufficiali dei servizi, come ...... una terza, magari usando qualche invisibile glinker ipersonico nucleare per cancellare dalla faccia della terra generazioni di degenerati ? Che dicevano i vecchi? O giovani,, che ...