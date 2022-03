Revenge Porn, ora già dai 14 anni si può richiedere la rimozione dei contenuti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Garante della Privacy sta lavorando ad un nuovo modulo online che possono compilare le vittime di Revenge Porn: ricevuta la segnalazione, l’Authority ha esattamente 48 ore per ordinare la cancellazione dal web di foto e video a carattere sessuale diffusi senza il consenso. Vediamo insieme la novità Che cos’è e come si combatte il Revenge Porn – Computermagazine.itLe persone vittime di Revenge Porn sono persone che si vedono crollare il mondo addosso, senza poter fermare una diffusione che procede di secondo in secondo, troppo difficile da stoppare. Ebbene, a breve avranno una possibilità in più per poter chiedere la rimozione dei contenuti intimi diffusi online senza il loro consenso, e fermare questo ciclo. Il Garante della Privacy sta infatti ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Garante della Privacy sta lavorando ad un nuovo modulo online che possono compilare le vittime di: ricevuta la segnalazione, l’Authority ha esattamente 48 ore per ordinare la cancellazione dal web di foto e video a carattere sessuale diffusi senza il consenso. Vediamo insieme la novità Che cos’è e come si combatte il– Computermagazine.itLe persone vittime disono persone che si vedono crollare il mondo addosso, senza poter fermare una diffusione che procede di secondo in secondo, troppo difficile da stoppare. Ebbene, a breve avranno una possibilità in più per poter chiedere ladeiintimi diffusi online senza il loro consenso, e fermare questo ciclo. Il Garante della Privacy sta infatti ...

