Revenge porn: in arrivo un modulo per richiedere la rimozione di video e foto dal web (Di mercoledì 2 marzo 2022) Chiunque sopra ai 14 anni, vittima di Revenge porn, può ora fare richiesta di rimozione di video e foto sul web. Sono migliaia i contenuti online diffusi senza permesso, ma adesso le vittime di questi attacchi hanno una possibilità per evitarne la diffusione. Il Garante della Privacy sta elaborando un modulo da compilare online che permetterà di chiedere l’intervento dell’Authority entro le successive 48 ore. Novità sulla questione Revenge porn: si può chiedere la rimozione di video e foto Il Sole 24 Ore ha lanciato la notizia, che sta regalando non pochi sospiri di sollievo (purtroppo). A quanto riportato, il Garante della Privacy si sta adeguando a ciò che è previsto dal decreto legge 139 del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Chiunque sopra ai 14 anni, vittima di, può ora fare richiesta didisul web. Sono migliaia i contenuti online diffusi senza permesso, ma adesso le vittime di questi attacchi hanno una possibilità per evitarne la diffusione. Il Garante della Privacy sta elaborando unda compilare online che permetterà di chiedere l’intervento dell’Authority entro le successive 48 ore. Novità sulla questione: si può chiedere ladiIl Sole 24 Ore ha lanciato la notizia, che sta regalando non pochi sospiri di sollievo (purtroppo). A quanto riportato, il Garante della Privacy si sta adeguando a ciò che è previsto dal decreto legge 139 del ...

