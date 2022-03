Regolamento Fiorentina-Juventus gol in trasferta | ecco come funziona semifinali Coppa Italia

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ildiper quanto riguarda i gol innell’andata delledi. A differenza di quanto accade nelle coppe europee, dove da quest’anno la regola è stata cancellata, per questa stagione nellanazionale c’è ancora la norma per la quale i gol segnati invalgono doppio in caso di parità nel computo complessivo tra andata e ritorno delle reti segnate e subite. I gol in, dunque, potrebbero valere doppio e i bianconeri vorranno approfittarne all’andata. PROGRAMMA E TELECRONISTI TABELLONESportFace.

I diffidati di Fiorentina-Juventus, i bianconeri a rischio squalifica ... che avendo rimediato un'ammonizione tra ottavi e quarti, in accordo col regolamento della coppa nazionale, qualora dovesse ...Il regolamento di Fiorentina-Juventus per i gol in trasferta: ecco come funziona nelle semifinali di Coppa Italia ...