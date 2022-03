Regolamento AZ-Juventus: cosa succede in caso di pareggio in Youth League (Di mercoledì 2 marzo 2022) Alle 14:00 di mercoledì 2 marzo la Juventus U19 farà visita all’AZ Alkmaar in occasione degli ottavi di finale di Youth League 2021/2022. Si gioca in gara unica, in Olanda, un ostacolo in più per i bianconeri che cercano la qualificazione al prossimo turno. Ma cosa dice il Regolamento della competizione in caso di pareggio al 90?? Le regole parlano chiaro: in caso di parità nei tempi regolamentari, niente tempi supplementari ma direttamente calci di rigore per definire la squadra qualificata al prossimo turno. Un format che vale non solo per gli ottavi, ma anche per quarti, semifinale e persino la finale. Insomma, la rifinitura dovrà essere all’insegna dei rigori. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Alle 14:00 di mercoledì 2 marzo laU19 farà visita all’AZ Alkmaar in occasione degli ottavi di finale di2021/2022. Si gioca in gara unica, in Olanda, un ostacolo in più per i bianconeri che cercano la qualificazione al prossimo turno. Madice ildella competizione indial 90?? Le regole parlano chiaro: indi parità nei tempi regolamentari, niente tempi supplementari ma direttamente calci di rigore per definire la squadra qualificata al prossimo turno. Un format che vale non solo per gli ottavi, ma anche per quarti, semifinale e persino la finale. Insomma, la rifinitura dovrà essere all’insegna dei rigori. SportFace.

Advertising

gilnar76 : VAR e dintorni: il rigore su Zaniolo e gli episodi di Empoli-Juventus #Arbitraggio #Calcio #LucaMarelli… - kekko_molise87 : @MichelePriore @pisto_gol @StopardiOO ?????????? per regolamento non è danno procurato , in quanto La Mantia non puo' pi… - skiud : @Mau_Romeo @realvarriale @pistogol Ti ammiro molto per la passione che ci metti nel voler spiegare il regolamento a… - no_pisto : @Iam_nic87 @Paciugo1 @CeceRiccardo @Tomas76154371 @pisto_gol @AIA_it @FIGC @SerieA @SerieA_ES Analizziamo una parti… - no_pisto : @Paciugo1 @CeceRiccardo @Iam_nic87 @Tomas76154371 @pisto_gol @AIA_it @FIGC @SerieA @SerieA_ES Lascia perdere hanno… -