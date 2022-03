REFLECTION | il film sulla guerra del Donbass arriva nelle sale

(Di mercoledì 2 marzo 2022), ildi Valentyn Vasjanovy?a Roma, Milano e Venezia con 3 speciali anteprime gratuite in segno di solidarietà con l’Ucraina In segno di solidarietà con i cineasti e tutto il popolo ucraino, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in collaborazione con il distributore italiano Wanted e lecinematografiche Troisi di Roma e Anteo di Milano, organizzano due proiezioni gratuite a ROMA (7 marzo) e MILANO (9 marzo) del” (Vidblysk) del regista ucraino Valentyn Vasjanovy?, presentato in concorso alla 78. Mostra di Venezia 2021. Ambientato durante ladeldel 2014, “” è undi crudo realismo che evoca lo scontro ...

... organizzano due proiezioni gratuite a ROMA (7 marzo) e MILANO (9 marzo) del" (Vidblysk) del regista ucraino Valentyn Vasjanovy, presentato in concorso alla 78. Mostra di Venezia ...è undi crudo realismo che evoca lo scontro diplomatico - militare tra Russia ed Ucraina , iniziato nel febbraio del 2014, per il controllo della Crimea e del Donbass. Sono tre gli ...Reflection, il film di Valentyn Vasjanovyc arriva a Roma, Milano e Venezia con 3 speciali anteprime gratuite in segno di solidarietà con l’Ucraina A Roma, “Reflection” sarà proiettato lunedì 7 marzo ...Partito volontario per la guerra nel Donbass, il chirurgo di Kiev Serhiy finisce per errore nelle mani delle forze militari russe e viene fatto prigioniero. Tenuto in vita per le sue competenze medich ...