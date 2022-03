Ragazzino di 13 anni cade dalla finestra della scuola, grave (Di mercoledì 2 marzo 2022) I rilievi della polizia scientifica (foto Giuseppe Cabras/New Pressphoto) Un Ragazzino di 14 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere caduto ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 2 marzo 2022) I rilievipolizia scientifica (foto Giuseppe Cabras/New Pressphoto) Undi 14si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere caduto ...

Advertising

spaceplvme : RT @p3rfettocosi: comunque se provate solo ora a dire una parola su questo argomento vi giuro che faccio esplodere twitter. perché quando u… - scivolidinuov0 : RT @lanvtsov: spoiler ck _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ storytime dall'aldilà di quando un ragazzino di 14 anni mi ha sparato e il perché non mi… - ramonskjj : RT @p3rfettocosi: comunque se provate solo ora a dire una parola su questo argomento vi giuro che faccio esplodere twitter. perché quando u… - Antonel03057053 : RT @brada_larissa: @Emanuel76603619 @voglioilnulla Da quello che ho capito, la sua VENDETTA (??) sarà per Jess..lo trovo veramente imbarazza… - edicolante2_1 : E ricordiamoci che attualmente un ragazzino di 12 anni non può fare sport né salire su un autobus a meno che non pr… -