Raffaella Carrà, nella Giornata Internazionale della Donna, esce “JOY”: i dettagli (Di mercoledì 2 marzo 2022) esce in occasione della Giornata Internazionale della Donna, JOY, la raccolta celebrativa di Raffaella Carrà esce in occasione della Giornata Internazionale della Donna, JOY, la raccolta celebrativa di Raffaella Carrà. Sony Music ha voluto rendere omaggio ad un’icona di stile davvero unica, alla Donna che con la sua intelligenza, ironia e gioia di vivere è stata fonte di ispirazione per molte generazioni di donne. JOY, che sarà disponibile negli stores e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 4 marzo, raccoglie i brani più rappresentativi dell’indiscussa regina della televisione. Il suo temperamento allegro e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 marzo 2022)in occasioneGiornata, JOY, la raccolta celebrativa diin occasioneGiornata, JOY, la raccolta celebrativa di. Sony Music ha voluto rendere omaggio ad un’icona di stile davvero unica, allache con la sua intelligenza, ironia e gioia di vivere è stata fonte di ispirazione per molte generazioni di donne. JOY, che sarà disponibile negli stores e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 4 marzo, raccoglie i brani più rappresentativi dell’indiscussa reginatelevisione. Il suo temperamento allegro e ...

Advertising

RaiCultura : Dal programma Milleluci del 1974, una rara esibizione insieme di Raffaella Carrà, Mina e le sorelle Kessler.… - 361_magazine : - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAFFAELLA CARRA' - Dal 4 marzo, in occasione della Giornata della Donna, esce JOY, cofanetto che celebra la regina dell… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAFFAELLA CARRA' - Dal 4 marzo, in occasione della Giornata della Donna, esce JOY, cofanetto che celebra la regina dell… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAFFAELLA CARRA' - Dal 4 marzo, in occasione della Giornata della Donna, esce JOY, cofanetto che celebra la regina dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà Joy, arriva il 4 marzo la raccolta delle canzoni più celebri di Raffaella Carrà Esce in occasione della Giornata Internazionale della Donna, JOY , la raccolta celebrativa di Raffaella Carrà. Sony Music ha voluto rendere omaggio ad un'icona di stile davvero unica, alla donna che con la sua intelligenza, ironia e gioia di vivere è stata fonte di ispirazione per molte ...

Raffaella Carra': dal 4/03, in occasione dell'8 Marzo, esce 'Joy' - Cofanetto che celebra la cantante! Esce in occasione della Giornata Internazionale della Donna, JOY , la raccolta celebrativa di Raffaella Carrà. Sony Music ha voluto rendere omaggio ad un'icona di stile davvero unica, alla donna che con la sua intelligenza, ironia e gioia di vivere è stata fonte di ispirazione per molte ...

Joy, arriva il 4 marzo la raccolta delle canzoni più celebri di Raffaella Carrà Sky Tg24 Esce in occasione della Giornata Internazionale della Donna, JOY , la raccolta celebrativa di. Sony Music ha voluto rendere omaggio ad un'icona di stile davvero unica, alla donna che con la sua intelligenza, ironia e gioia di vivere è stata fonte di ispirazione per molte ...Esce in occasione della Giornata Internazionale della Donna, JOY , la raccolta celebrativa di. Sony Music ha voluto rendere omaggio ad un'icona di stile davvero unica, alla donna che con la sua intelligenza, ironia e gioia di vivere è stata fonte di ispirazione per molte ...