Qui i muri delle case sono tele per pittori | il bellissimo borgo a pochi km da Bologna

Leggi su funweek

(Di mercoledì 2 marzo 2022) A meno di 40 km datroviamo un paesino che fa parte dei borghi più belli d’Italia: si chiama Dozza. Qui idiventano vere e proprieper. Dozza, i murales parte integrante delGirando per le sue stradine, infatti, ci rendiamo subito conto che Dozza può anche essere definito il paesino dei murales, perché è una vera e propria galleria d’arte moderna dove però non c’è alcun bisogno di pagare il biglietto per accedervi. Dozza è diventata un punto di riferimento per chi ama perdersi tra i vicoli dei borghetti nascosti e ammirare l’arte dagli anni ’60 quando è iniziata la tradizione della Biennale del muro dipinto. LEGGI ANCHE: — Il PaeseFiabe, ilda visitare con i bambini: ...