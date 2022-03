Quanto guadagna Valentino Rossi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Quando si parla di Valentino Rossi non si fa riferimento soltanto a uno dei piloti più forti di tutti i tempi, ma a una vera e propria azienda. Non potrebbe essere altrimenti, perché Rossi è da anni un brand mondiale, capace di spaziare ben al di là dei circuiti di motociclismo. La carriera professionistica è terminata con la fine della passata stagione, ma Valentino non resterà certo con le mani in mano: il pRossimo anno lo vedremo sulle quattro ruote, impegnato con il team Wrt nel GT World Challenge Europe a bordo di un’Audi R8. Un mondo nuovo e diverso, ma che contribuirà a tenere alto il giro di affari delle sue aziende. Quanto guadagna Valentino? Non è facile quantificare i guadagni di Valentino Rossi, anche ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Quando si parla dinon si fa riferimento soltanto a uno dei piloti più forti di tutti i tempi, ma a una vera e propria azienda. Non potrebbe essere altrimenti, perchéè da anni un brand mondiale, capace di spaziare ben al di là dei circuiti di motociclismo. La carriera professionistica è terminata con la fine della passata stagione, manon resterà certo con le mani in mano: il pmo anno lo vedremo sulle quattro ruote, impegnato con il team Wrt nel GT World Challenge Europe a bordo di un’Audi R8. Un mondo nuovo e diverso, ma che contribuirà a tenere alto il giro di affari delle sue aziende.? Non è facile quantificare i guadagni di, anche ...

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Verstappen da record in F1: sarà il più pagato della storia: Verstappen stipendio Red Bull – M… - MaSte92_ : RT @CalcioFinanza: #Verstappen, contratto record con la Red Bull: sarà il più pagato della storia in #F1 - infoitcultura : Quanto guadagna Tiziano Ferro? Il patrimonio del cantante neopapà - CalcioFinanza : #Verstappen, contratto record con la Red Bull: sarà il più pagato della storia in #F1 - Giornaleditalia : #teomammucari Teo Mammucari: patrimonio, stipendio, quanto guadagna -