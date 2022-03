Putin fa arrestare anche i bambini: avevano disegnato un poster contro la guerra (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Putin è in guerra contro i bambini”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. E, accanto ad alcune fotografie di piccoli apparentemente dentro a un commissariato ha aggiunto: “In Ucraina, dove i missili colpiscono asili e orfanotrofi, e anche in Russia. D. e S. di 7 anni, M. di 9 anni, e G.e L. di 11 hanno passato la notte dietro la sbarre a Mosca per i loro cartelloni ‘No alla guerra’. Questo mostra quanta paura abbia quest’uomo”. Le immagini dei piccoli dietro le sbarre con i loro cartelloni disegnati a colori sono subito diventate virali sui social. Putin fa arrestare i bambini andati a deporre fiori all’ambasciata ucraina A denunciare quanto accaduto anche la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) “è in”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. E, accanto ad alcune fotografie di piccoli apparentemente dentro a un commissariato ha aggiunto: “In Ucraina, dove i missili colpiscono asili e orfanotrofi, ein Russia. D. e S. di 7 anni, M. di 9 anni, e G.e L. di 11 hanno passato la notte dietro la sbarre a Mosca per i loro cartelloni ‘No alla’. Questo mostra quanta paura abbia quest’uomo”. Le immagini dei piccoli dietro le sbarre con i loro cartelloni disegnati a colori sono subito diventate virali sui social.faandati a deporre fiori all’ambasciata ucraina A denunciare quanto accadutola ...

