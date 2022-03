Pullman gratis per profughi ucraini: l’iniziativa di Marino, azienda di Altamura Destinata a chi giunge in Italia e deve raggiungere le regioni del sud (Di mercoledì 2 marzo 2022) Biglietti gratuiti per i trasferimenti in bus dei profughi ucraini che arrivano in Italia. E’ l’iniziativa di MarinoBus, società Italiana del trasporto passeggeri su gomma, che risponde così agli appelli alla solidarietà nei confronti dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto che ha investito il loro Paese. A chi è fornito di passaporto ucraino, MarinoBus offre gratuitamente la possibilità di viaggiare sui propri automezzi di linea nelle tratte a lunga percorrenza verso Puglia, Campania, Calabria e Basilicata da tutte le citta’ del Centro-Nord Italia servite (Milano, Trieste, Trento, Udine). “Il servizio – dice l’azienda – renderà più semplici i ricongiungimenti dei profughi con i familiari che ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 2 marzo 2022) Biglietti gratuiti per i trasferimenti in bus deiche arrivano in. E’diBus, societàna del trasporto passeggeri su gomma, che risponde così agli appelli alla solidarietà nei confronti dei cittadiniin fuga dal conflitto che ha investito il loro Paese. A chi è fornito di passaporto ucraino,Bus offre gratuitamente la possibilità di viaggiare sui propri automezzi di linea nelle tratte a lunga percorrenza verso Puglia, Campania, Calabria e Basilicata da tutte le citta’ del Centro-Nordservite (Milano, Trieste, Trento, Udine). “Il servizio – dice l’– renderà più semplici i ricongiungimenti deicon i familiari che ...

