Psr Campania, pubblicati i nuovi bandi: ecco tutte le tipologie finanziate (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Sono stati pubblicati i primi bandi previsti per il periodo transitorio 2021/2022 del Psr, nel pieno rispetto dei tempi stabiliti dal nostro Calendario 2022. In particolare, i bandi pubblicati interessano tre diverse tipologie: l’imboschimento di superfici, la prevenzione danni da avversità atmosferiche, e il sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori“. Ad annunciarlo è l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo: “Si tratta – dice – di un’opportunità importante per le imprese del territorio, che ora, grazie alla preventiva calendarizzazione degli avvisi e alle relative preinformative, possono programmare in maniera più razionale le richieste di sostegno, contando su tempistiche certe e procedure istruttorie più ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Sono statii primiprevisti per il periodo transitorio 2021/2022 del Psr, nel pieno rispetto dei tempi stabiliti dal nostro Calendario 2022. In particolare, iinteressano tre diverse: l’imboschimento di superfici, la prevenzione danni da avversità atmosferiche, e il sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori“. Ad annunciarlo è l’assessore all’Agricoltura della RegioneNicola Caputo: “Si tratta – dice – di un’opportunità importante per le imprese del territorio, che ora, grazie alla preventiva calendarizzazione degli avvisi e alle relative preinformative, possono programmare in maniera più razionale le richieste di sostegno, contando su tempistiche certe e procedure istruttorie più ...

