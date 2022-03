Psicologo a scuola, lo vogliono 9 studenti su 10. Ma c’è chi pensa possa essere utile anche per gli insegnanti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il tema dello Psicologo a scuola è sempre piuttosto ricorrente, specie in questi tempi caratterizzati dalla pandemia. Per i ragazzi non ci sono dubbi: è necessario. Già esiste una proposta di legge sul tema. E anche Bianchi sembra approvare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il tema delloè sempre piuttosto ricorrente, specie in questi tempi caratterizzati dalla pandemia. Per i ragazzi non ci sono dubbi: è necessario. Già esiste una proposta di legge sul tema. EBianchi sembra approvare. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Psicologo a scuola, lo vogliono 9 studenti su 10. Ma può essere utile anche per gli insegnanti - VanityFairIt : Una proposta di legge istituisce la figura dello psicologo scolastico. Il suo compito non sarebbe solo quello di in… - nonseinvisibile : @nostalgictalks Tra l'altro visto che siamo colleghe chiedo anche a te, lui scrive 'psicologo/psicoterapeuta' in bi… - andreastoolbox : Scuola, sondaggio: 9 studenti su 10 vogliono lo psicologo negli istituti | Sky TG24 - zazoomblog : Psicologo a scuola: perché è importante e cosa ne pensano i ragazzi - #Psicologo #scuola: #perché -